"تراحم الشرقية" تستعرض الخدمات الخيرية المقدمة للسجناء والمفرج عنهم

"البواردي": تعكس اهتمام القيادة بحقوق الإنسان في المملكة

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية، اجتماعاً مع مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي؛ حيث تم استعراض أبرز الخدمات الخيرية والإنسانية التي تقدمها اللجنة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وناقش الاجتماع مناقشة أوجه وسبل التعاون المشترك بين الجهتين لتحقيق تطلعات القيادة الكريمة في الاهتمام بحقوق السجناء والموقوفين وتوفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعيًًا وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، وكذلك توفير الرعاية لأسرهم.

وأكدت "البواردي" مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، أن الجهود الخيرية والإنسانية التي تبذلها تراحم الشرقية وتقدمها لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم؛ تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بحقوق الإنسان في المملكة، فضلًا عن تطوير آلية التعاون مع كافة الجهات للوصول إلى أهداف الهيئة، ممثلة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.

فيما أكد د.يوسف الراشد المدير التنفيذي لـ"تراحم" الشرقية أن اللجنة حملت على عاتقها منذ تأسيسها مسؤولية الاهتمام بأسر السجناء والمفرج عنهم، كما تقدم العديد من البرامج الرعوية والتنموية لمستفيديها وتسعى جاهدة لتطوير آلية العمل باستمرار، كما تسعد بعقد الشراكات مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، يذكر أن هيئة حقوق الإنسان قد وقعت مؤخرًا ثلاث مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، وذلك بهدف البدء بمشروعها الذي يتضمن مبادرات أخرى من أجل تعزيز حقوق السجناء وأسرهم.