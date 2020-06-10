1241 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

36 وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 1959

سجّلت إندونيسيا، اليوم، 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34316.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، أنها سجّلت 36 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1959، مشيرة إلى تعافي 12129 شخصاً.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 01:55 PM

36 وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 1959

1241 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت إندونيسيا، اليوم، 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34316.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، أنها سجّلت 36 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1959، مشيرة إلى تعافي 12129 شخصاً.

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إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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