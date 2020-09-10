ثاني هجوم خلال أسبوع.. قصف مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا

سقط بالقرب منه ولم يسفر عن إصابات

سقط صاروخ من نوع كاتيوشا اليوم (الخميس) بالقرب من مطار بغداد، لكن لم تحدث أي إصابات، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المطار خلال أسبوع، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

واستهدفت ثلاثة صواريخ كاتيوشا المطار الأحد الماضي، وسقط أحدها على مرآب للمطار وألحق أضرارًا بأربع سيارات مدنية لكنه لم يوقع إصابات.

وفي ثلاثة حوادث منفصلة الأسبوع الماضي سقطت عدة صواريخ إما في منطقة قريبة من المطار أو داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم مبانٍ حكومية وبعثات أجنبية. ولم تسفر تلك الهجمات أيضًا عن إصابات.

وتلقي واشنطن باللوم في تلك الهجمات على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران.