مجموعة سليمان الحبيب تُوَقع اتفاقية تعاون "أكاديمي" مع جامعة الإمام سعود

في المجالات الأكاديمية والبحثية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من طلاب الجامعة

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من طلبة الجامعة بمستشفيات المجموعة.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، الذي وقّع عن المجموعة: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اضطلاع المجموعة بمسؤولياتها المجتمعية، وإسهامًا منها في تحقيق أهداف ومضامين رؤية السعودية 2030 الطموحة؛ خاصة في جانب تدريب أبناء الوطن ومساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل، عبر منحهم تجربة العمل الميداني والتطبيقي، بالإضافة إلى السعي نحو تطوير الأداء المهني للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير العلمية.

وأضاف "العمري" أن المجموعة ستسخّر كافة إمكاناتها في ذلك، وستوفر بيئة تدريب نموذجية مستعينة بخبراتها المتراكمة في مجال التدريب والتأهيل، وتجربتها الريادية في القطاع الصحي؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب وتزويدهم بالمهارات العملية والنظرية التي تُعينهم على تقديم أداء أفضل، مُبديًا ثقته في أن يجد الطلاب المتدربون ما يتطلعون إليه من إمكانات تقنية وإدارية وطبية تساعد على اكتسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل؛ منوهًا في الوقت نفسه بأن مثل هذه البرامج التدريبية لدى المجموعة، عادةً ما تكون منتهية بتوظيف المتدربين.

وأضاف أن المجموعة ستظل أكبر الداعمين للطاقات السعودية لإيمانها الراسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري، من أهم الأدوات الفاعلة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح؛ مشيرًا إلى أن هناك فرصًا غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها؛ باعتبار أن صحة الإنسان أغلى ثروة يمتلكها الوطن.