البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و749 وفاة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء: إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و27235 حالة إصابة جديدة.
وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفًا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و151 ألفًا و747 حالة وفاة.البرازيل فيروس كورونا الجديد
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء: إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و27235 حالة إصابة جديدة.
وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفًا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و151 ألفًا و747 حالة وفاة.