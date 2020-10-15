البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و749 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء: إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و27235 حالة إصابة جديدة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفًا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و151 ألفًا و747 حالة وفاة.