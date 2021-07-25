"تعليم الطائف" تستقبل المقررات الدراسية استعدادًا للعام الجديد

جرى حفظها بالمستودعات لترحيلها لمكاتب التعليم والمدارس

أكدت إدارة تعليم الطائف استقبال المستودعات التابعة لها فجر اليوم، دفعة جديدة من المقررات الدراسية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأشارت "التعليم" إلى أنه جرى حفظها تمهيدًا لترحيلها إلى مكاتب التعليم بالمحافظات المجاورة والمدارس داخل المحافظة.