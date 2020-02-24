مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار على محتجين ببغداد

"علاوي" لـ"بومبيو": لا بد من التنسيق بين البلدين بمختلف المجالات

أفادت مصادر أمنية وطبية بأن قوات الأمن العراقية قتلت شخصاً وأصابت 12 آخرين، الأحد، عندما فتحت النار على محتجين في بغداد، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على ضرورة التنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قُتل نحو 500 شخص أول أكتوب الماضي، حيث يطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد.

وواصل عدد من المحتجين العراقيين اعتصامهم في الساحات، متمسكين برفضهم لمحمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة العراقية.

ودعا المحتجون إلى مليونية الثلاثاء المقبل وهتفوا "وعد للتحرير هذا يوم 25 مليونية.. وعد هذا لكل شهيد.. الثورة ترجع من جديد".

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، قد أدانت مطلع الأسبوع الماضي استخدام بنادق صيد وخراطيش صيد الطيور ضد المتظاهرين السلميين في بغداد وحثت الحكومة على حمايتهم.



وقالت بعثة الأمم المتحدة الاثنين الماضي إنها تلقت "مزاعم موثوقة عن استهداف متظاهرين سلميين ببنادق الصيد على الطريق الرابط بين ساحتي التحرير والخلاني ببغداد مساء 14 و15 و16 فبراير، ما أدى لجرح 50 شخصاً على الأقل".

وأضافت في بيان أن 150 شخصاً على الأقل أصيبوا في كربلاء في يناير وحده بسبب استخدام أساليب مشابهة.