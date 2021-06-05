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قال: قدراتنا على التواصل بدونه بدأت تضعف.. ونسبة إدمان الشباب له 80%

استشاري: نسبة التعرُّض لحادث مروري بسبب الجوال 10 أضعاف مدمني الكحول

كشف استشاري طب الطوارئ سابقًا رئيس مبادرة "‫#لا_ياخذك" لتقليل الإدمان الرقمي، الدكتور فهد العريفي، أن قدراتنا على التواصل بدون جوال بدأت تضعف!



وأضاف الدكتور العريفي خلال حديثه لبرنامج "من السعودية" بأن نسبة إدمان الجوال للشباب 80 %، مؤكدًا أنه من خلال دراسة تبيّن أننا نأخذ الجوال من جيوبنا أو من الأماكن الموضوعة فيه 286 مرة في اليوم؛ وبالتالي نحن نرفع الجوال كل دقيقتَيْن ونصف الدقيقة.



وحذر العريفي من أن نسبة تعرُّضك لحادث مروري أثناء استخدام الجوال 10 أضعاف شخص شارب الكحول.



يُذكر أن حساب متلازمة الإدمان الرقمي على تويتر ‏@DAS_SA_2021 هي مبادرة تسعى لاكتشاف الإنسان من خلال قوة التركيز، والتحذير من الإدمان الرقمي الذي نحمله بين أيدينا الآن.