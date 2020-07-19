بعد غيرته التي أفقدته عمله.. "بشرى الأفلاج" تقدم محلًا وقرضًا لـ"الدوسري"

بأحد الأسواق بالمحافظة مدفوع الإيجار لمدة سنتين نظير موقفه النبيل

أعلنت الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" النسائية بالأفلاج عن تكفلها بتقدم محل بأحد الأسواق بالمحافظة مدفوع الإيجار لمدة سنتين مع "قرض حسن" للشاب أنس الدوسري، الذي دفعته غيرته للإبلاغ عن قيام زميله من جنسية عربية بالتحرش بالمتسوقات بأحد المحلات التجارية، مما تسبب في فصله عن عمله بالمحل بعد ذلك البلاغ .

وأتى ذلك التكريم من جمعية بشرى النسائية للشاب أنس الدوسري نظير موقفه النبيل الذي ينم عن غيرته تجاه دينه ووطنه، ودعت رجال الأعمال إلى مساعدته في تهيئة المحل ودعم الشاب ليتمكن من إدارة محله الجديد والاستفادة من خيرات بلاده في الانخراط في سوق العمل والاعتماد على نفسه في التجارة .

وفي وقت سابق اليوم كرّم مدير دوريات شرطة محافظة الأفلاج رئيس رقباء الدكتور عبدالهادي بن فهاد العرجاني بمكتبه الشاب أنس الدوسري، حيث ثمّن "العرجاني" للدوسري موقفه النبيل الذي ينم عن غيرته تجاه دينه ووطنه، مشيراً إلى أن ذلك العمل واجب وطني وديني وعلى الجميع التكاتف وتسخير جهودهم لخدمة وطنهم وإبلاغ الجهات المختصة دون تردد عن أي تجاوز .

وكانت دوريات شرطة محافظة الأفلاج وبالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، باشرت نهاية الأسبوع المنصرم بلاغاً عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات.

وعلى الفور تم مباشرة البلاغ وضبط المقيم وتحويله للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.