طبيبة سعودية ضمن قائمة أقوى 100 شخصية في علم الأمراض عالميًّا

"الثقفي" دعيتْ مؤخرًا للمشاركة في تأليف الكتاب الأزرق للصحة العالمية حول الجهاز العصبي

اختارت مجلة "The pathologist" البريطانية المتخصصة في المجال الطبي، طبيبةً سعودية، ضمن قائمة أقوى 100 شخصية في علم الأمراض عالميًّا لعام 2021.

ووُضعت المجلة الطبيبة الاستشارية وعالمة الأبحاث السعودية ملاك عابد الثقفي، ضمن فئة المتميزين بالبحث والابتكار (Showstoppers).

وأشارت المجلة البريطانية، إلى أن القائمة تضم أكثر علماء الأمراض وأخصائيي الطب المختبري إلهامًا في العالم، كما اختيرت الطبيبة السعودية ملاك عابد الثقفي ضمن قائمة الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض الإكلينيكية، القائمة العريقة السنوية (تحت 40) " ASCP 40 Under Forty (40)" للمتميزين في مجال علم الأمراض لعام ٢٠٢١.

يشار إلى أن الثقفي دُعيتْ مؤخرًا للمشاركة في تأليف الكتاب الأزرق لمنظمة الصحة العالمية حول الجهاز العصبي المركزي وأورام الأطفال.