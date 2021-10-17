وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الصيني أوجه العلاقات ومجالات التعاون

بحث تطورات الأحداث والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بمستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 06:59 PM

بحث تطورات الأحداث والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الصيني أوجه العلاقات ومجالات التعاون

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بمستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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