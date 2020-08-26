"الأربش": النظام الإيراني يستغل العاطفة الدينية لتحقيق مصالحه السياسية وهدم الوحدة

دعت الشعوب بأن تضع أمن الوطن واستقراره في مقدمة الأولويات

أكدت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش أن النظام الإيراني يستغل الدين لتحقيق أهدافه السياسية والتوسعية بالمنطقة، مشيرة إلى أن محاولة الفرس اختطاف قضية الشهيد الحسين ليست لأهداف دينية بل سياسية فهو عربي وجده عربي وسال دمه في أرض العرب.

وفي التفاصيل، دعت "الأربش" في تصريح لـ"سبق"، شيعة العرب إلى الاعتزاز بعروبتهم والحذر من خطر الفرس الذين يستغلون العاطفة الدينية لتحقيق أهداف سياسية بغيضة وأهداف سياحية واضحة، ذلك لتقويض الهوية الوطنية لدى دول الجوار وبذلك يسهل عليهم اختراق النسيج الاجتماعي وبث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وبينت "الأربش" أن النظام الإيراني لا يريد الخير للشعوب العربية فما جرى ويجري في لبنان وسوريا واليمن والعراق شاهد مرير على شناعة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.

ولفتت إلى أن إقامة المناسبات الدينية لا تتعارض مع الوطنية وأن على الشعوب أن تضع الوطن في مقدمة الأولويات وأن تحرص على مقدراته وأمنه واستقراره.

وأكدت عضو مجلس الشورى في ختام تصريحها، أن الواجب على المواطن الالتفاف حول القيادات الشرعية وأن يحققوا مفهوم المواطنة الحقة التي تبني ولا تهدم، وأن لا يدع لإيران وغيرها منفذاً لتبث سمومها حتى وإن كانت مغلفة برداء الدين.