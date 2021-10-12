"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547704 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536730 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8751 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 122 حالة.