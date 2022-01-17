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أكدت وقوفها إلى جانبها وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها

الكويت تدين استهداف مناطق مدنية في الإمارات بمسيرات أطلقها الحوثيون

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أدانت الكويت استهداف مناطق مدنية في الإمارات بمسيرات أطلقها الحوثيون، جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها، أن استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين يؤكد خطورة سلوك الحوثيين باستهداف مناطق مدنية يستدعي تحرك المجتمع الدولي.

وقالت: "الكويت تقف إلى جانب الإمارات وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها ."