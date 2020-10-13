الكويكبي يغيب عن مواجهة الاتحاد.. وإدارة الاتفاق تنهي عقد السنين

أعلن نادي الاتفاق تعرض لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، محمد الكويكبي إلى إصابة في عضلة السمانة، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عن وجود تمزق من الدرجة الثانية، سيحتاج اللاعب على إثرها إلى برنامج تأهيلي يمتد لـ3 أسابيع، بعدها سيخضع الكويكبي إلى فحوصات طبية للتأكد من مدى شفائه قبل البدء في البرنامج اللياقي.

ميدانياً رفع المدرب الوطني خالد العطوي من درجة استعدادات الفريق اليوم الثلاثاء بتدريب على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لمواجهة الاتحاد في جدة مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 202‪1/2020‪

وكان تدريب الفترة الصباحية الذي أقيم في الصالة الرياضية عبر مجموعتين قد اشتمل على تمارين تقوية للعضلات، فيما تركزت التدريبات المسائية على الجانب الفني فبعد الإحماء أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على ثلث الملعب.

وقد أنهت إدارة النادي عقد اللاعب عمر السنين بالتراضي بين الطرفين، وشكرته على جميع ما قدمه للفريق طوال السنوات الماضية.



