في الاتحاد وفي أول تدريب .. ترحيب خاص بـ "حمدالله 99"

رحب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ، بمهاجم الفريق الجديد "المغربي" عبد الرازق حمدالله ، اليوم الثلاثاء ، بطريقتهم الخاصة ، في أول تدريب جماعي للاعب مع الفريق.

وأنعش "حمدالله"، الذي ارتدى قميص رقم 99، تدريب الأصفر، الذي يستعد لمواجهة الباطن، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ضمك ثالثًا برصيد 26 نقطة.

الاتحاد حمدالله

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28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 11:19 PM

في الاتحاد وفي أول تدريب .. ترحيب خاص بـ "حمدالله 99"

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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رحب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ، بمهاجم الفريق الجديد "المغربي" عبد الرازق حمدالله ، اليوم الثلاثاء ، بطريقتهم الخاصة ، في أول تدريب جماعي للاعب مع الفريق.

وأنعش "حمدالله"، الذي ارتدى قميص رقم 99، تدريب الأصفر، الذي يستعد لمواجهة الباطن، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ضمك ثالثًا برصيد 26 نقطة.

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