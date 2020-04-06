هبوط الإسترليني أمام الدولار بعد نقل "جونسون" للعناية المركزة بسبب "كورونا"

تدهورت حالته وطلب من وزير الخارجية أن ينوب عنه عند الضرورة

هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.224 دولار من 1.230 دولار في وقت سابق، بعد تقرير عن نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة، وفق وكالة "سبوتنيك نيوز".

وفي التفاصيل، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعانيه، حسب "رويترز".

وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.

وفي غضون ذلك، ذكر متحدث باسم مكتب جونسون أنه "خلال فترة ما بعد الظهر، تدهورت حالة رئيس الوزراء، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى. وطلب من وزير الخارجية، أن ينوب عنه عند الضرورة".

وجاء في البيان: "منذ مساء الأحد، كان رئيس الوزراء تحت رعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن اعترف بالأعراض المستمرة للفيروس. خلال فترة بعد ظهر اليوم، ساءت حالته، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى".

وتابع: "يتلقى رئيس الوزراء رعاية ممتازة، ويشكر جميع موظفي خدمة الرعاية الصحية الوطنية على عملهم الشاق وتفانيهم".

ودخل جونسون البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى ليلة الأحد وخضع لاختبارات بعد معاناته المستمرة بسبب أعراض الفيروس التاجي لأكثر من 10 أيام، لكن الحكومة قالت في وقت سابق إنه في حالة معنوية جيدة وما زال في موقع المسؤولية.