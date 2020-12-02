"الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يتعلق بـMcAfee

المركز قدّم توصياته.. وقال: ثغرات يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في منتج McAfee.

وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن McAfee أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع ((Cross- site scripting (XSS)، أو تزوير الطلب عبر المواقع ((Cross- site request forgery (CSRF)، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وعن الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت McAfee توضيحًا لهذه التحديثات:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10335