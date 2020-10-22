فتاة الـ17 خرجت من منزلها بـ"شوقية مكة" ولم تعد

لا تشكو من أية أمراض وجار البحث عنها

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بحثها عن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً فُقدت مساء أمس بغرب مكة.

وقال "يزيد" خال المفقودة، لـ"سبق"، إن مفقودتهم خرجت مساء أمس المغرب أثناء توجهها لإحدى البقالات بشوقية مكة، مبيناً أنها لا تعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية.

وأضاف: "نناشد من يعثر عليها أو يملك أي معلومات أن يتقدم ببلاغ إلى أقرب مركز شرطة أو يتواصل على الرقم 0569813933".