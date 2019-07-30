بعد "متهور كابرس جازان".. "المرور": عقوبة الهروب من موقع الحادث السجن 3 أشهر وغرامة 10 آلاف

قالت: عليه أن يوقف المركبة ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة ويقدم المساعدة الممكنة للمصابين

علقت الإدارة العامة للمرور على حادث "متهور كابرس جازان" المروع والذي وقع صباح يوم أمس الاثنين وكشفه مقطع فيديو متداول، موضحة من خلال صفحتها على "تويتر"، أن النظام الجديد للمرور تضمن تعديلات على المادتين 62 و63 مشيرة بأن العقوبات تطال من يحرك المركبة ويلوذ بالفرار من موقع الحادث.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من المواطنين بوضع عقوبات للفارين من موقع الحوادث بعد ارتكابها.

وتفصيلاً قالت إدارة المرور: "لكل من ارتكب حـادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أضيفت للمادة 62 عقوبة السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص".

وتابعت: " نصت المادة نفسها على معاقبة كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتجت منه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص".

وأشارت عبر حسابها أيضاً إلى أن المادة 63 أكدت أن كل سائق يكون طرفاً في حـادث مروري عليه أن يوقف المركبة في مكان الحـادث، ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معاً.