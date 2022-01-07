"الشثري" لرجل فقد ابنه في عملية تفجير ويرفض استلام راتبه: هو مساعدة وليس عوضاً عنه

قال إن ورود الشهادة عليه لا ينتفي مع أخذ قرابته للمساعدة المالية

قال الشيخ سعد ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، في رده على رجل فقد ابنه في عملية تفجير ويرفض استلام الراتب المخصص له من الجهات الرسمية، إن هذا الراتب الذي يُصرف ليس عوضاً عن فقد الابن، وإنما هو مساعدة من الجهة الرسمية لأقارب المتوفى.

وأضاف خلال رده على السؤال في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "وبالتالي فورود الشهادة عليه لا ينتفي مع أخذ قرابته للمساعدة المالية التي تبذلها الجهات الرسمية".

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07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 01:15 AM

قال إن ورود الشهادة عليه لا ينتفي مع أخذ قرابته للمساعدة المالية

"الشثري" لرجل فقد ابنه في عملية تفجير ويرفض استلام راتبه: هو مساعدة وليس عوضاً عنه

عبدالحكيم شار

الرياض

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قال الشيخ سعد ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، في رده على رجل فقد ابنه في عملية تفجير ويرفض استلام الراتب المخصص له من الجهات الرسمية، إن هذا الراتب الذي يُصرف ليس عوضاً عن فقد الابن، وإنما هو مساعدة من الجهة الرسمية لأقارب المتوفى.

وأضاف خلال رده على السؤال في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "وبالتالي فورود الشهادة عليه لا ينتفي مع أخذ قرابته للمساعدة المالية التي تبذلها الجهات الرسمية".

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