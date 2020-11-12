إعلام مكة يحتفل بتقاعد "إبراهيم بهكلي"

احتفلت إدارة العلاقات الإعلامية الدولية بفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة بالزميل إبراهيم بهكلي، وذلك بمناسبة تقاعده من العمل وذلك مساء أمس الأربعاء بأحد فنادق جدة.

وقد شهد الاحتفال حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء يتقدمهم مدير عام فرع الإعلام بالمنطقة وحاتم الشنقيطي ومدير عام العلاقات الإعلامية الدولية بالفرع عبدالرحمن نيازي.