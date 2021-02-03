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تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الواحدة ظهراً

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: العلا والعيص وخيبر، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة ظهراً.