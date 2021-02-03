الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الواحدة ظهراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: العلا والعيص وخيبر، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة ظهراً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442 09:06 AM

تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الواحدة ظهراً

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: العلا والعيص وخيبر، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة ظهراً.

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