"المستودع الخيري" بالمدينة المنورة يكرم المتطوعين في مبادرات "خير أمة"

أنجزوا من 15 إلى 145 ساعة تطوع بمجمل 3.879 ساعة

عقدت إدارة التطوع بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، اليوم، حفل تكريم للمتطوعين المشاركين في الفرص التطوعية التي بنيت لهم لتنفيذ مبادرات "خير أمة" التي أشرفت على تنفيذها الجمعية خلال عام 1440هـ.

وكان من ضمن المشاريع: مشروع "إفطار صائم" في شهر رمضان تحت مظلة مشروع هدية المدينة للزائرين والحجاج 1441هـ، ومشروع "توزيع وجبات على الحجاج" في موسم الحج تحت مظلة مشروع هدية المدينة للزائرين والحجاج 1441هـ، ومشروع "جمع وفرز الفائض من الطعام" تحت مظلة مشروع حفظ النعمة 1440هـ، ومشروع "تنظيم الخيمة الرمضانية" في شهر رمضان 1440هـ



وبلغ عدد المتطوعين 250 متطوعاً، حيث كرم المتطوعين الذين أنجزوا من 15 إلى 145 ساعة تطوع بمجمل عدد ساعات تطوع (3.879) ساعة.

كرم الأمين العام للجمعية عبدالله الحجوري المتطوعين في حضور نائب الأمين خالد العمري، ومديري إدارات الجمعية.

