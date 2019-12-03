"أنت أو والدك أو خالك؟" .. "الفيصل": هكذا كانت يختبر "المؤسِّس" الأمراء

قال: دخلت مجلسه بالظهران وعند جلوسنا كان السؤال الذي فاجأني

روى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، كيف كان الملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- يختبر الأمراء ويحاورهم في مجلسه؛ ليرى ردة فعلهم ومدى ذكائهم.

وقال "الفيصل"؛ في برنامج "الصورة" على شاشة "روتانا خليجية": "كان الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- في خيمة في مدينة الظهران، وكان بمجلسه والدي الملك فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن جلوي، ودخلت أنا وبرفقتي الأمير سعد الفيصل، وعند جلوسنا، أراد الملك عبدالعزيز أن يختبرني وقال يا خالد؟ مين الأمير الآن بالمجلس؟ أنت أو والدك أو خالك؟".

وتابع "الفيصل"؛ قائلاً: "فُوجئت فعلاً بهذا السؤال حيث كان أبي وخالي جالسين، ولا أدري كيف طلعت مني الإجابة؛ حيث قلت للملك: "والله يا طويل العمر إذا جيت أنت لا عاد لي سنع لا أنا ولا أبوي ولا خالي".