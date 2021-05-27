





4

بعد إعلان "غويتا" عن تجريدهما من صلاحياتهما

مالي.. استقالة الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه

استقال رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ورئيس الحكومة في مالي مختار وان من منصبيهما.

وأفاد بابا سيسي المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا بأن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهما في معسكر "كاتي" العسكري قرب العاصمة باماكو.

وتأتي الاستقالة، بعد إعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا أمس بالتلفزيون الرسمي عن تجريد الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة من صلاحياتهما، مبررًا ذلك بانتهاكهما المرحلة الانتقالية.