الشركة المالكة لـ "فرنت ألتير": الناقلة لا تزال طافية بخليج عُمان

قالت: سيتم إجراء تحقيق مستفيض في الحادث من جانبنا وأطراف أخرى

قالت شركة فرنتلاين؛ المالكة لـ "فرنت ألتير"، إن الناقلة التي تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان، الخميس، ما زالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ.

ووفق "رويترز": تابعت الشركة، في بيان، الجمعة، أنه سيتم إجراء تحقيقٍ مستفيضٍ في الحادث من جانب الشركة، وأطراف أخرى بمن في ذلك مسؤولون حكوميون.

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15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 11:03 AM

قالت: سيتم إجراء تحقيق مستفيض في الحادث من جانبنا وأطراف أخرى

الشركة المالكة لـ "فرنت ألتير": الناقلة لا تزال طافية بخليج عُمان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت شركة فرنتلاين؛ المالكة لـ "فرنت ألتير"، إن الناقلة التي تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان، الخميس، ما زالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ.

ووفق "رويترز": تابعت الشركة، في بيان، الجمعة، أنه سيتم إجراء تحقيقٍ مستفيضٍ في الحادث من جانب الشركة، وأطراف أخرى بمن في ذلك مسؤولون حكوميون.

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