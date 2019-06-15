الشركة المالكة لـ "فرنت ألتير": الناقلة لا تزال طافية بخليج عُمان

قالت: سيتم إجراء تحقيق مستفيض في الحادث من جانبنا وأطراف أخرى

قالت شركة فرنتلاين؛ المالكة لـ "فرنت ألتير"، إن الناقلة التي تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان، الخميس، ما زالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ.

ووفق "رويترز": تابعت الشركة، في بيان، الجمعة، أنه سيتم إجراء تحقيقٍ مستفيضٍ في الحادث من جانب الشركة، وأطراف أخرى بمن في ذلك مسؤولون حكوميون.