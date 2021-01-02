إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 160 طنًّا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية في حي الأمان بمحلية الفول التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، استفاد منها 9,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.

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02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 02:08 PM

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان

إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 160 طنًّا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية في حي الأمان بمحلية الفول التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، استفاد منها 9,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.

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