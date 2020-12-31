"العنزي" يجتمع بمنسوبي كهرباء يدمة ومدير مكتب حبونا

بحث معهم المشروعات المنجزة لعام 2020م والخطط المتخذة

اجتمع محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه بالمحافظة مدير مكتب خدمات كهرباء حبونا المهندس علي بن مهدي آل سالم، ومشرف مركز خدمات كهرباء محافظة يدمة محمد بن جابر آل مخلص.



وبحث المحافظ المشروعات المنجزة لعام 2020م، والخطط المتخذة في هذا الصدد، وتم مناقشة الخدمات التي يقدمها مركز خدمات كهرباء يدمة بعد إعادة افتتاحه لاستقبال المشتركين.



وقدم المهندس علي بن مهدي آل سالم عرضًا عن الجهود التي قامت بها الشركة لتحسين الخدمات الكهربائية.



وأكد المحافظ أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، مشددًا على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومضاعفة الجهود والحرص على إنهاء المشروعات وتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن من الخدمات.