الديوان الأميري الكويتي ينعى "دعيج الصباح" والجثمان يوارى في الثرى عصراً

دبلوماسي له مقالاتٌ وإسهاماتٌ فنية.. "رئاسة فخرية ولقب أفضل شاعر خليجي"

نعى الديوان الأميري الكويتي، الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ الذي تُوفي صباح اليوم السبت.

ويوارى جثمان "الصباح"؛ في الثرى بعد صلاة عصر اليوم؛ حيث وُلد عام 1971، وهو أحد أحفاد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، بحسب "روسيا اليوم".

ويحمل "دعيج الخليفة الصباح"؛ شهادة في العلوم السياسية، وهو دبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية.

وكتب الشاعر الراحل عديداً من الأغاني والمسرحيات والمسلسلات، وتولى الرئاسة الفخرية للمسرح الشعبي في الكويت، وله عديدٌ من المقالات في صحف عربية عدة، وحاصل على لقب أفضل شاعر خليجي في استبانات سابقة.