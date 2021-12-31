مع إعادة الإلزام بارتداء الكمامة.. 4159 مخالفة لاحترازات كورونا

"الداخلية" تُشدِّد على ضرورة مواصلة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (4159) مخالفة خلال الـ24 ساعة من بداية دخول قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات حيز التنفيذ بدءًا من الساعة الـ 7:00 من صباح يوم الخميس 26 / 5 / 1443هـ، الموافق 30 / 12 / 2021.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(1404)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(530) مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ (490)، تلتها الشرقية بـ (473)، ومنطقة القصيم بـ (238)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(208)، ومنطقة عسير بـ (194)، ومنقطة حائل بـ(165)، ثم الباحة بـ (133)، ومنطقة تبوك بـ (110)، ومنطقة الجوف بـ (82)، منطقة نجران بـ (77)، ومنطقة جازان بـ (55).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

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31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 09:39 PM

"الداخلية" تُشدِّد على ضرورة مواصلة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية

مع إعادة الإلزام بارتداء الكمامة.. 4159 مخالفة لاحترازات كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (4159) مخالفة خلال الـ24 ساعة من بداية دخول قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات حيز التنفيذ بدءًا من الساعة الـ 7:00 من صباح يوم الخميس 26 / 5 / 1443هـ، الموافق 30 / 12 / 2021.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(1404)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(530) مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ (490)، تلتها الشرقية بـ (473)، ومنطقة القصيم بـ (238)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(208)، ومنطقة عسير بـ (194)، ومنقطة حائل بـ(165)، ثم الباحة بـ (133)، ومنطقة تبوك بـ (110)، ومنطقة الجوف بـ (82)، منطقة نجران بـ (77)، ومنطقة جازان بـ (55).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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