تحسباً للتقلبات الجوية.. طوارئ بمستشفى القريع بني مالك ورفع الجاهزية

توجيه بزيادة الطاقم الطبي والنقل الإسعافي والبقاء على اتصال مع الجهات

أعلن مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، رفع الجاهزية استعداداً وتحسباً لأي طارئ -لا سمح الله- خلال التقلبات الجوية على المنطقة المتوقعة، اليوم الأحد، من تساقط الأمطار، وكثافة الضباب.

ووجّه مدير مستشفى القريع بني مالك، محمد بن حامد المالكي، بزيادة عدد الطاقم الطبي بقسم الطوارئ والنقل الاسعافي، كما وجّه الجميع بالبقاء على اتصال ومتابعة مستمرة مع الجهات الحكومية والجهات الصحية الأخرى، ومتابعة تحديثات الدفاع المدني فيما يخص أحوال الطقس على مدار الساعة.