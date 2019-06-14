تفاصيل الإطاحة بسارق مركبة وبداخلها طفل في الطائف خلال وقت وجيز

دوريات الأمن نجحت في إعادة الطفل لذويه.. والجاني يقع في قبضتهم

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول واقعة المركبة المسروقة وبداخلها طفل في الثالثة من عمره، حيث أطاحت الجهات الأمنية بالسارق بمحافظة الطائف اليوم الجمعة.

وكان البلاغ قد ورد صباح اليوم قبل صلاة الجمعة من صاحب المركبة "فورد" والذي يُفيد بتعرضها للسرقة، وهي في وضع التشغيل وبداخلها طفل عمره 3 سنوات، في أحد الأحياء داخل الطائف، وتحديداً من أمام أحد المراكز التسويقية لبيع الملابس.

حينها تم إبلاغ الدوريات الأمنية في الميدان، وتم تحديد تحركات المركبة من قبل الدورية السرية، وتم رصدها بعد جسر الأمير محمد باتجاه المطار، وإيقاف المركبة قبل جسر الدهاس والطفل بداخلها، وهروب الجاني مترجلاً على الأقدام.

إثر ذلك تولت دوريات الأمن بالطائف مهام البحث عن الجاني الهارب وزودت بمواصفاته لتتمكن من ضبطه في داخل صناعية الحوية من قبل الدوريات، وهو "سعودي" يبلغ من العمر 22 سنة، بدون إثبات، حيث تم ذلك في وقتٍ وجيز جداً ما بين البلاغ وضبط الحالة، فيما تم تسليم الحالة لقسم شرطة الحوية ليتولى اتخاذ الإجراءات النظامية.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي قد صرح قائلًا: تم بتوفيق الله ضبطت سيارة بعد سرقتها وبداخلها طفل في الثالثة من عمره، والقبض على الجاني وإعادة الطفل إلى ذويه بحالة صحية جيدة بحمد الله.

وأضاف: باشرت شرطة محافظة الطائف بلاغاً من مواطن عند الساعة ١١:٥٠ من صباح اليوم الجمعة، عن تعرض سيارته من نوع "فورد" للسرقة من شارع الفيصلية بمحافظة الطائف وبداخلها طفل عمره ٣ سنوات؛ حيث تم على الفور الشروع في التحري والبحث عنها؛ مما أسفر بفضل الله عن رصدها وضبطها بحي الحوية مقابل محطة السواط، وبداخلها الطفل بصحة جيدة، وهروب الجاني الذي تم تكثيف البحث عنه والقبض عليه؛ حيث اتضح أنه مواطن بالعقد الثاني من عمره، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.