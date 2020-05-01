"أجياد مكة" توزع 250 سلة غذائية على المقيمين بمنطقة الحرم المكي

ضمن مبادرة "لنكن معهم" بدعم من الصندوق المجتمعي التابع لـ"الموارد البشرية"

وزّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، 250 سلة غذائية على السكان المقيمين بمنطقة الحرم المكي.

يأتي هذا ضمن مبادرة "لنكن معهم" التي أطلقها الصندوق المجتمعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضامناً مع حملة "براً بمكة" التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

وتأتي المبادرة بدعم من مبادرة الصندوق المجتمعي التي أطلقتها وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف؛ وذلك جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتهدف إلى توفير سلال غذائية من ضيوف المملكة من العمالة المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وتم توزيع السلال الغذائية عبر فريق ميداني متخصص يضم عددًا من المتطوعين, بإشراف مباشر من مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية ومتابعة مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة, في الأحياء المعزولة من قبل الجهات المختصة وإيصالها إلى البيوت؛ منعاً للتجمعات وتطبيقاً لقرار منع التجول.