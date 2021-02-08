"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قال: يشمل محافظات عدة والحالة تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة تبوك، ومحافظات: تيماء، والوجه، وأملج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.