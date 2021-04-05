وزير النقل: التوطين أولوية في منظومة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد ساعدتنا على تجاوز الجائحة

أكد أن المملكة لديها شبكة طرق تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها

حل وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ضيفًا على برنامج “في العلن” عبر شاشة القناة السعودية مساء اليوم الاثنين ٥ إبريل ٢٠٢١م، وأوضح الجاسر خلال اللقاء عددًا من الجوانب التي تتعلق بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأبرز منجزات هذا القطاع خلال العام الماضي ٢٠٢٠، كما وضّح معاليه أن منظومة النقل وصلت للتوطين الكامل في العديد من المهن ومن بينها نشاط توجيه المركبات، الذي يعمل فيه أكثر من 847 ألف سائق منهم 6161 سائقة، حققوا عبر هذا النشاط أكثر من 6 مليارات في آخر 3 سنوات، بالإضافة إلى توطين منافذ نشاط تأجير السيارات، ومهنة مراقب جوي، ومهنة مساعد طيار.

كما أضاف الجاسر في حديثه موضحًا مسببات تسارع تطوير الخطوط الحديدية: "سمو سيدي ولي العهد لديه اهتمام كبير بالقطاع السكني، ولدينا فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع، كما حققت (سار) رقمًا قياسيًا خلال شهر أكتوبر الماضي بنقل أكثر من مليون طن خلال شهر واحد فقط، ليصل إجمالي ما نقلته من عام 2011م إلى 58 مليون طن."

وحول الطرق في المملكة، بيّن الجاسر أن المملكة لديها شبكة طرق تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها، ونعمل وفق خطوات سريعة عـلـى رفــع مستوى السلامة والصيانة على هذه الشبكة التي أسهمت فــــي خفــــض نسبــة الـحــوادث بنسبــة 56 %، والــوفيــات بنسبــــة 51 %، والإصـــابــات بنسبة 30% .

وأوضح في حديثه أن لمنظومة النقل دورًا رئيسًا في ضمان كفاءة سلاسل الإمداد أثناء الجائحة، فعلى الرغم من الانخفاض العالمي في الموانئ، إلا أن موانئ المملكة حققت ارتفاعًا بأعداد الحاويات المناولة وصلت إلى 8,633,773 حاوية وبزيادة تقدر 5 %، كما حققت ارتفاعًا حاويات المسافة 10,34 %.

وفي جانب توطين قطاع الطيران، بيّن الجاسر في حديثه أن قصة التوطين الكامل لوظيفة مساعد طيار تعود إلى عام 2015 وذلك من خلال برنامج بعثتك وظيفتك في عهد الملك سلمان حفظه الله، وذلك عندما تم إبرام اتفاقية بين وزارة التعليم والخطوط السعودية لابتعاث 3 آلاف طيار في وقت كان عدد الطيارين السعوديين لا يتجاوز 1500 طيار.

وأضاف: "كما أسهمت منظومة النقل في عودة 60 ألف مواطن لأرض الوطن خلال فترة الجائحة، كما تم شحن 75 مليون طن من البضائع باستخدام العديد من طائرات الركاب، بالإضافة إلى الإشراف على نقل أكثر من 23 ألف متعافٍ من مقرات العزل إلى المطارات الرئيسة".

كما أكد خلال حديثه أن منظومة النقل لديها إستراتيجية وطنية طموحة للنقل واللوجستيات على مشارف الإعلان، وتتضمن في طياتها العديد من المستهدفات والمبادرات التي تُسهم في الارتقاء بكل أنماط النقل، ومعها ستتحقق المكانة اللائقة بالمملكة على المستويين الإقليمي والدولي كرائدة في صناعة النقل واللوجستيات بشكل عام، إلى جانب منهجية واضحة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، بحكم موقعها الجغرافي المتميز.