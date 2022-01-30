"الحج والعمرة": يجب ظهور حالة "محصن" في "توكلنا" لمن أراد أداء العمرة

فيما اقترب تطبيق قرار شرط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول أي منشأة

في الوقت الذي اقترب فيه تطبيق قرار شرط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة بدءًا من بعد غد الثلاثاء لكل مَنْ مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية؛ تلقت وزارة الحج والعمرة عبر منصة "عناية وخدمات ضيوف الرحمن" استفسارات تتعلق بتلقي الجرعة الثالثة "التنشيطية"، ومدى إمكانية الحجز لأداء العمرة لمن أمضوا ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية؛ لتجيب الوزارة بقولها: "لإصدار تصريح لأداء العمرة يجب ظهور حالة (محصن) في توكلنا".

يُشار إلى أنه سيبدأ بعد غد تلقي اعتبار الجرعة التنشيطية شرطًا لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة، واستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، وذلك لكل من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.