"المرور" يضبط قائد مركبة بجدة قَطَع الإشارة عمدًا بسيارة شركة خاصة

تمت إحالته للهيئة المرورية لاتخاذ العقوبات المقررة بحقه وفقًا للنظام

تفاعَلَ المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من استغلال عمالة أجنبية بسيارة شركة خاصة لعدم وجود "ساهر"، أمس بحي الفيصلية بجدة وقطعها للإشارة عمدًا.

وكان حساب المرور على تويتر قد تلقى فيديو للواقعة؛ مفيدًا بأنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.