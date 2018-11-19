وفاة والدة الزميل الإعلامي "علي الشثري"

‏توفيت منيرة بنت سعد أبو حيد، والدة الزميل علي الشثري، الإعلامي والأكاديمي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض، نسأل الله تعالى أن يرحمها، وأن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا على سرر متقابلين في مستقر رحمته.

وسيصلى على الفقيدة -رحمها الله تعالى- بعد صلاة العصر اليوم في الجامع الكبير بالحلة بحوطة بني تميم.

تتقدم "سبق" بخالص العزاء للزميل "علي الشثري"، ولجميع إخوانه وأخواته وأسرته، إنا لله وإنا إليه راجعون.