"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

قال: حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.