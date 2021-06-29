"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 486106 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1032 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 466578 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7804 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11724 والحالات الحرجة 1406 حالة.