"بلينكين": أمريكا متوافقة مع بريطانيا على تكبيد روسيا ثمنًا باهظًا إذا غزت أوكرانيا

تنسيق بين واشنطن وحلفائها في أوروبا حول الأزمة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، أن الولايات المتحدة وبريطانيا متوافقتان على ضمان أن تتحمل روسيا تكلفة باهظة إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

وقال "بلينكن": "إن أي قرار تتخذه واشنطن في أوروبا سيكون بالتشاور مع حلفائها وشركائها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أنه بحث مع نظيرته البريطانية ليزا تروس ضرورة استمرار الجهود الدولية سعيًا إلى حوار هادف مع روسيا حول المخاوف الأمنية المشتركة بما يؤدي إلى حل دبلوماسي.