الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد الوفيات 613,658.
إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951 فيما وصلت الوفيات لـ 613,658
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد الوفيات 613,658.