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إجمالي عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951 فيما وصلت ‏الوفيات لـ 613,658‏

الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة ‏جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 613,658.‏