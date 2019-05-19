فريق طبي بالطائف ينقذ طفلة عمرها عام ابتلعت حجراً

تسبب في انسداد المريء وصعوبة التنفس وتكللت العملية بالنجاح

تمكن فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ طفلة عمرها عام ونصف بعد أن ابتلعت جسماً غريباً، حيث تم على الفور إجراء الفحوص اللازمة واستدعاء الأطباء الاستشاريين المتخصصين.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية طارئة عبر المنظار تحت التخدير العام، وتم استخراج الجسم الغريب الذي كان عبارة عن قطعة "حجر" تسبب في انسداد المريء وصعوبة في التنفس، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وقد استقرت حالة الطفلة ولله الحمد؛ نتيجة المتابعة الطبية الدقيقة لحالتها منذ وصولها إلى المستشفى وحتى استقرار الحالة.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعد من المستشفيات المتقدمة في مجال جراحة المناظير بمختلف أنواعها، حيث يحتوي المستشفى على أحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال، إضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات ذات العلاقة.