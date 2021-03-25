"الشورى" يجري تعديلاً على مشروع تنظيم مركز تنمية القطاع غير الربحي

خلال جلسته العادية الـ23 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة.. الأحد

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 23 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها "عبر الاتصال المرئي"، يوم الأحد القادم، تقريراً تقدمت به اللجنة المالية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقرير الأداء السنوي للصندوق وقدمت عليه توصياتها بشأنه.

ويحسم المجلس في جلسته القادمة قراره بالتصويت بشأن التعديلات على مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بعد استماعه إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التعديلات على المشروع.

ويصوت مجلس الشورى خلال الجلسة على ما تضمنته وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/ 1441هـ من توصيات، وذلك عقب مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات ثقافية وطبية وسياحية، جاء في مقدمتها تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض.

وفي المجال الطبي أدرج المجلس للمناقشة تقريرين للجنته الصحية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة الغذاء والدواء في جمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية، ومشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية.

وفي المجال الثقافي؛ أدرج المجلس للمناقشة تقريراً تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.