الأهلي يحدد موعد وصول محترفه الجديد الصربي ليوبومير فيجسا

بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد

يصل الصربي ليوبومير فيجسا لاعب الأهلي الجديد، إلى مدينة جدة، الثلاثاء المقبل؛ تمهيداً للمشاركة في تدريبات فريقه، استعداداً لانطلاق المنافسات الكروية.



وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "لاعبنا الجديد ليوبومير فيجسا يصل جدة صباح يوم الثلاثاء المقبل".

وأعلنت إدارة الأهلي خلال الأيام الماضية انتهاء إجراءات التعاقد مع محور الارتكاز الصربي ليوبومير فيجسا (32 عاماً)، بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد لموسم واحد.

ويأتي فيجسا إلى الأهلي قادماً من صفوف بنفيكا الذي انضم إليه في صيف 2013، كما سبق وقضى ستة أشهر على سبيل الإعارة مع ألافيس في يناير 2019 لنهاية الموسم.