في 24 ساعة.. الأردن تسجل 1022 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 705392

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 720998 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 705392 حالة شفاء بعد تسجيل 1815 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 9125 حالة.

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10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442 04:42 PM

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 705392

في 24 ساعة.. الأردن تسجل 1022 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 720998 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 705392 حالة شفاء بعد تسجيل 1815 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 9125 حالة.

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