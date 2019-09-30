"الشورى" يوافق على تعديل لائحة الذوق العام

طالب بوضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة الذوق العام.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا؛ للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية.

وطالب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء؛ للحد من المخالفات، وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وبالتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة.

كما طالبها بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

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30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 12:18 PM

طالب بوضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة

"الشورى" يوافق على تعديل لائحة الذوق العام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة الذوق العام.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا؛ للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية.

وطالب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء؛ للحد من المخالفات، وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وبالتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة.

كما طالبها بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

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