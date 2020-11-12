بورشة عمل للفن التشكيلي.. "كفيف" تستكمل انطلاقة دعم المواهب وإطلاق الطاقات

أقيمت بتنسيق نادي نجم للبرامج والأنشطة تحت شعار "رعاية الموهوبين"

أطلقت جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض "كفيف"، مساء اليوم الخميس، ورشة عمل للفن التشكيلي بتنسيق نادي نجم للبرامج والأنشطة تحت شعار "رعاية الموهوبين".

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بن سعد الشمراني المتخصص في التصميم والفنون، والمدربة والفنانة التشكيلية منيرة أبو بشيت، والموهوبة الفنانة التشكيلية الكفيفة نورة المجرشي، وعدد من المتدربات الكفيفات، وذلك لتقييم أعمالهم ووضع خطة تدريبية لتطوير قدرات الموهوبين، بهدف الرفع بالوعي بفاقدي البصر وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم للمجتمع.

يذكر أن "كفيف"، كانت قد شاركت في أكتوبر المنصرم في اليوم العالمي للشيف بفيديو من محمد بن سعد، الناشط الاجتماعي الكفيف والمدرب التقني والتأهيلي لفاقدي البصر، واصفاً مطبخ الكفيف أنه موطن الفن والإبداع ومنبع إطلاق العنان للقدرات والطاقات، مشاركاً تجربته في الطبخ وكيفية إتقانه له مقدماً رسائل تحفيزية للمكفوفين، إضافة إلى طرحها المشاركات التفاعلية، في تسليط الضوء على مواهب الطبخ لدى المستفيدين، من خلال استعراض تجاربهم في الطبخ، والأطباق المفضلة التي يطهونها، ونصائح وجهوها لأقرانهم، ووصفاتهم المتنوعة التي شاركوها مع الجمهور.