في بيان توضيحي.. "الغذاء والدواء" تكشف حقيقة أن شراب "الفيمتو" يسبب السرطان

أكدت: جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان توضيحي حقيقة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول "شراب الفيمتو"، وأنه يحتوي على ألوان اصطناعية تسبب السرطان، ومكونات ضارة بالأطفال.

وقالت "الغذاء والدواء": إن الألوان الاصطناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة، المنبثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

وأكدت أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

نص بيان "الغذاء والدواء":

الغذاء والدواء

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28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 02:58 PM

أكدت: جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات

في بيان توضيحي.. "الغذاء والدواء" تكشف حقيقة أن شراب "الفيمتو" يسبب السرطان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان توضيحي حقيقة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول "شراب الفيمتو"، وأنه يحتوي على ألوان اصطناعية تسبب السرطان، ومكونات ضارة بالأطفال.

وقالت "الغذاء والدواء": إن الألوان الاصطناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة، المنبثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

وأكدت أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

نص بيان "الغذاء والدواء":

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الغذاء والدواء

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